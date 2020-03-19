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19 марта • обновлено в 22:26
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Вернулись из Франции: появились подробности о зараженных коронавирусом в Днепре

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Коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.

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Заболевшие вызвали машину скорой помощи, когда заподозрили у себя симптомы COVID-19. В пресс-службе Днепропетровского областного совета рассказали, что бригада врачей к ним приезжала в защитный костюмах.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

Информатор

На данный момент зараженные изолированы и находятся в боксах Днепровской городской больницы №21.

"Чувствуют себя удовлетворительно. Их контакты сейчас устанавливаются. Осуществляются мероприятия по блокированию распространения", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области 19 марта подтвердили два первых случая коронавируса COVID-19. Уточняется, что инфицированные недавно вернулись из-за рубежа.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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