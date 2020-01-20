Главная Новости
20 января • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР". Фото

1.9т
Читать материал на украинском

На Днепропетровщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила оккупанта "ДНР", который служил в украинской армии.

Мужчина поступил на контрактную военную службу в 2019 году по заданию Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщили на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещения, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров", –отметили в СБУ.

Новости
"Оттепель" настала? В СБУ впустят в Украину одиозных актеров-крымнашистов
В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР"

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР"

СБУ

Шпиона российских спецслужб задержали во время попытки передачи собранных разведывательных данных. Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР"

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР"

СБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины разоблачила очередного сепаратистского интернет-агитатора в Одессе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
7
8
Смешно
14
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередная накручегная перемога на фоне позорных провалов ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обоз ты иногда фильтруй или сверяйте отсебятину с другими укро сайтами, Как оказалось казачек был ВСУшным.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хохма атом ,что это был военнослужащий ВСУ , надо ослам из СБУ списать на кого-то.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги