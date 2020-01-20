В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР". Фото

На Днепропетровщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила оккупанта "ДНР", который служил в украинской армии.

Мужчина поступил на контрактную военную службу в 2019 году по заданию Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщили на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещения, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров", –отметили в СБУ.

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР" СБУ

Шпиона российских спецслужб задержали во время попытки передачи собранных разведывательных данных. Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В украинской армии поймали террориста-шпиона из "ДНР" СБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины разоблачила очередного сепаратистского интернет-агитатора в Одессе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!