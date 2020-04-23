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23 апреля • обновлено в 15:40
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Алина Рашевская
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В центре Днепра женщина умерла на глазах у людей. Фото 18+

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В четверг, 23 апреля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Словацкого женщина замертво упала на глазах у прохожих.

Накануне у горожанки внезапно ухудшилось самочувствие. Очевидцы сразу же вызвали "скорую", однако по приезде медики лишь констатировали ее смерть, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

По предварительной информации, умершая имела проблемы с сердцем. Все причины и детали произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

В центре Днепра умерла женщина

В центре Днепра умерла женщина

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на проспекте Пушкина из окна многоэтажки выпал мужчина. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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