В центре Днепра женщина умерла на глазах у людей. Фото 18+

В четверг, 23 апреля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Словацкого женщина замертво упала на глазах у прохожих.

Накануне у горожанки внезапно ухудшилось самочувствие. Очевидцы сразу же вызвали "скорую", однако по приезде медики лишь констатировали ее смерть, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

По предварительной информации, умершая имела проблемы с сердцем. Все причины и детали произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

В центре Днепра умерла женщина Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на проспекте Пушкина из окна многоэтажки выпал мужчина. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!