В центре Днепра вандалы исписали "Синюю руку" румынского скульптора

В Днепре неизвестные исписали арт-объект Middle Way, который был установлен в знак дружбы.

На арт-объекте, который установлен возле Театра оперы и балета, неизвестные написали нецензурное слово. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Неизвестные исписали арт-объект Middle Way Telegram/Х**вый Днепр

Скульптура Middle Way румынского скульптора Богдана Раци была установлена в Днепре конце 2019 года. Особенность "Синей руки" в том, что обе ее стороны – тыльные. По задумке автора "Синяя рука" символизирует дружбу и общение, а ее цвет - надежду. До появления в Днепре скульптура побывала в Лиссабоне, Киеве, Николаеве и других городах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре поймали банду мусорных вандалов. Они вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.

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