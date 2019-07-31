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В центре Днепра в воде обнаружили двух мужчин: что случилось

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В Днепре, 31 июля, около 4:40 на Сичеславской Набережной в воде нашли двух мужчин, которые не могли выбраться из нее самостоятельно.

В Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке на Набережной обнаружены двое мужчин, которые не могут самостоятельно выбраться из воды, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Мужчины в воде

Мужчины в воде

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Как стало известно, сначала в воду упала девушка. Затем двое мужчин прыгнули ее спасать, но сами из воды вылезти не смогли.

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Спасатели на лодке доставили на берег мужчин и провели с ними разъяснительную беседу.

Мужчины в воде

Мужчины в воде

ГУ ГСЧС

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр спасение
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