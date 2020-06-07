В центре Днепра упало огромное дерево и перекрыло автомобильное движение. Фото

Игорь Кравченко Происшествия 13:55, 7.06.2020

В воскресенье, 7 июня, в Днепре в Службу спасения поступило сообщение о том, что на переулке Ушинского дерево упало на дорогу и перекрыло движение автомобильного транспорта.

По вызову на место происшествия были направлены сотрудники аварийно-спасательного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что дерево высотой ориентировочно 15 метров упало на проезжую часть и перекрыло движение автомобильного транспорта по переулку.

Дерево завалило переулок Ушинского
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Сотрудники службы спасения с помощью двух бензопил распилили дерево и убрали на обочину. Движение транспортных средств было восстановлено. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине во время пожара в доме сгорел мужчина. Пожар произошел в жилом доме в Никопольском районе.

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