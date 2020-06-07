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7 июня • обновлено в 14:24
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Игорь Кравченко

В центре Днепра упало огромное дерево и перекрыло автомобильное движение. Фото

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В воскресенье, 7 июня, в Днепре в Службу спасения поступило сообщение о том, что на переулке Ушинского дерево упало на дорогу и перекрыло движение автомобильного транспорта.

По вызову на место происшествия были направлены сотрудники аварийно-спасательного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что дерево высотой ориентировочно 15 метров упало на проезжую часть и перекрыло движение автомобильного транспорта по переулку.

Дерево завалило переулок Ушинского

Дерево завалило переулок Ушинского

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Сотрудники службы спасения с помощью двух бензопил распилили дерево и убрали на обочину. Движение транспортных средств было восстановлено. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине во время пожара в доме сгорел мужчина. Пожар произошел в жилом доме в Никопольском районе.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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