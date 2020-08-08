В центре Днепра свадебный кортеж попал в ДТП: среди пострадавших есть дети. Фото и видео

В центре Днепра свадебный кортеж попал в ДТП: среди пострадавших есть дети. Информатор

В субботу, 8 августа, в Днепре на Набережной Сичеславской произошло серьезное ДТП.

В центре города в 12:45 в аварию попал свадебный кортеж. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В центре Днепра свадебный кортеж попал в ДТП: среди пострадавших есть дети Информатор

На перекрестке Сичеславской Набережной и улицы Европейской столкнулись Volvo и Volkswagen. По предварительным данным, в момент аварии свадебный Volvo ехал по направлению к цирку, а Volkswagen.выезжал на набережную со стороны улицы Европейской.

В результате столкновения пострадали четыре человека, которые находились в Volvo, среди них двое детей. Двое человек из автомобиля Volkswagen телесных повреждений не получили, сообщает "Днепр оперативный".

На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики, движение транспорта было частично затруднено.

В центре Днепра свадебный кортеж попал в ДТП: среди пострадавших есть дети Информатор

В центре Днепра свадебный кортеж попал в ДТП: среди пострадавших есть дети Информатор

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