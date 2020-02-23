В субботу, 22 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Воскресенской столкнулись Lexus и Toyota.

Авария произошла около 23:00. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

По информации очевидцев, Lexus двигался по Воскресенской, а Toyota ехала по Яворницкого в сторону вокзала. При столкновении Toyota перевернулась на бок.

В центре Днепра перевернулся джип Информатор

В центре Днепра перевернулся джип Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Криворожском шоссе ВАЗ на полном ходу влетел в колеса фуры. Водитель легковушки пережил клиническую смерть.

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