В субботу, 22 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Воскресенской столкнулись Lexus и Toyota.
Авария произошла около 23:00. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.
По информации очевидцев, Lexus двигался по Воскресенской, а Toyota ехала по Яворницкого в сторону вокзала. При столкновении Toyota перевернулась на бок.
В центре Днепра перевернулся джип
Информатор
В центре Днепра перевернулся джип
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Криворожском шоссе ВАЗ на полном ходу влетел в колеса фуры. Водитель легковушки пережил клиническую смерть.
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