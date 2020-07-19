В центре Днепра столкнулись два авто: спасатели вырезали пострадавшего

Авария в центре Днепра: работали спасатели . ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре на улице Владимира Великого столкнулись автомобили Daewoo Lanos и ЗАЗ Lanos.

Как сообщили в ГСЧС Днепропетровской области, от столкновения двух автомобилей в Daewoo Lanos оказался заблокирован водитель, который нуждался в помощи медицинских работников. Происшествие случилось 18 июля в 23:13.

По словам свидетелей аварии, ЗАЗ Lanos ехал по улице Владимира Великого в сторону "МОСТ-сити". Со стороны набережной на большой скорости по улице Владимира Мономаха двигался Daewoo. В этот момент отключились светофоры, и, вероятно, водитель Daewoo не пропустил ЗАЗ. В результате произошло столкновение.

Мужчина был госпитализирован в больницу ГСЧС в Днепропетровской области

С помощью гидравлического инструмента спасатели открыли дверь автомобиля и деблокировали 48-летнего мужчину. На медицинских носилках пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчина был направлен в больницу им. Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре столкнулись Opel и скорая помощь. По предварительной информации, карета "скорой" двигалась по улице Староказацкой на вызов.