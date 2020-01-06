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6 января • обновлено в 08:41
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Яна Коваль

В центре Днепра столкнулись два авто. Фото жесткого ДТП

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В Днепре на улице Шмидта произошла авария с участием двух автомобилей ВАЗ.

ДТП случилось 5 января около 17:40, передает Информатор. Движение электротранспорта в оба направления было временно парализовано.

На Шмидта столкнулись два авто

На Шмидта столкнулись два авто

Информатор

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по улице Шмидта и поворачивали на Староказацкую. Один из ВАЗов затормозил перед поворотом, второй, в свою очередь, въехал в него сзади.

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В центре Днепра столкнулись два авто. Фото жесткого ДТП

Информатор

Участники аварии от госпитализации отказались. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

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В центре Днепра столкнулись два авто. Фото жесткого ДТП

Информатор

В центре Днепра столкнулись два авто. Фото жесткого ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром задержали четырех человек, распространявших наркотики.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости дороги полиция авария ДТП
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