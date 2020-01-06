В центре Днепра столкнулись два авто. Фото жесткого ДТП

В Днепре на улице Шмидта произошла авария с участием двух автомобилей ВАЗ.
ДТП случилось 5 января около 17:40, передает Информатор. Движение электротранспорта в оба направления было временно парализовано.
На Шмидта столкнулись два авто
Информатор
По предварительной информации, оба автомобиля двигались по улице Шмидта и поворачивали на Староказацкую. Один из ВАЗов затормозил перед поворотом, второй, в свою очередь, въехал в него сзади.
Информатор
Участники аварии от госпитализации отказались. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.
Информатор
Информатор
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром задержали четырех человек, распространявших наркотики.
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