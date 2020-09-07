В центре Днепра произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

В Днепре 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие случилось на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Шевченко, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, "Ford" двигался по улице Сечевых Стрельцов, "Lexus" – по улице Шевченко. В результате автомобили столкнулись. Также они задели еще один автомобиль – "Ford".

В центре Днепра произошло тройное ДТП. Фото "Днепр оперативный"

В аварии пострадали девушка, которая находилась в салоне "Lexus", и мужчина из машины "Ford". Их госпитализировали в городскую больницу.

В центре Днепра произошло тройное ДТП. Фото "Днепр оперативный"

Отметим, что также во время столкновения на крышу ресторана упал столб.

В центре Днепра произошло тройное ДТП. Фото "Днепр оперативный"

На месте происшествия работала полиция. Все детали случившегося выясняются.

В центре Днепра произошло тройное ДТП. Фото "Днепр оперативный"

В центре Днепра произошло тройное ДТП. Фото "Днепр оперативный"

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