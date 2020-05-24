В центре Днепра полиция нашла авто с оружием. Фото

Игорь Кравченко Происшествия 11:21, 24.05.2020

В субботу, 23 мая, в Днепре на пересечении улиц Михаила Грушевского и Старокозацкой спецназ полиции провел задержание неизвестных.

Задержание проводили сотрудники департамента внутренней безопасности полиции и спецподразделение "КОРД", которые обыскивали автомобиль, сообщает "Днепр оперативный".

Во время поверхностной проверки в багажнике автомобиля они обнаружили предмет, похожий на автоматическое оружие.

Полицейский спецназ провел задержание
Днепр оперативный

По какой причине полиция проводила операцию, и кто был задержан на данный момент неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа мужчин напала на полицейских. Сотрудники патрульной полиции подверглись нападению во время задержания автомобиля, находящегося в розыске.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

В Киеве произошли стычки возле офиса Медведчука: 17 задержанных

На Донбассе завязались интенсивные бои: у террористов большие потери

В Украине подорожала электроэнергия: что будет с платежками

В Киеве найден застреленным нардеп Давыденко: все подробности, фото и видео

В Украине детей поразил опасный синдром, связанный с COVID-19: какие симптомы