В центре Днепра полиция нашла авто с оружием. Фото

В субботу, 23 мая, в Днепре на пересечении улиц Михаила Грушевского и Старокозацкой спецназ полиции провел задержание неизвестных.

Задержание проводили сотрудники департамента внутренней безопасности полиции и спецподразделение "КОРД", которые обыскивали автомобиль, сообщает "Днепр оперативный".

Во время поверхностной проверки в багажнике автомобиля они обнаружили предмет, похожий на автоматическое оружие.

Полицейский спецназ провел задержание Днепр оперативный

По какой причине полиция проводила операцию, и кто был задержан на данный момент неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа мужчин напала на полицейских. Сотрудники патрульной полиции подверглись нападению во время задержания автомобиля, находящегося в розыске.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!