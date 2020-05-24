В центре Днепра полиция нашла авто с оружием. Фото

В субботу, 23 мая, в Днепре на пересечении улиц Михаила Грушевского и Старокозацкой спецназ полиции провел задержание неизвестных.
Задержание проводили сотрудники департамента внутренней безопасности полиции и спецподразделение "КОРД", которые обыскивали автомобиль, сообщает "Днепр оперативный".
Во время поверхностной проверки в багажнике автомобиля они обнаружили предмет, похожий на автоматическое оружие.
Полицейский спецназ провел задержание
Днепр оперативный
По какой причине полиция проводила операцию, и кто был задержан на данный момент неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа мужчин напала на полицейских. Сотрудники патрульной полиции подверглись нападению во время задержания автомобиля, находящегося в розыске.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!