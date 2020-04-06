В центре Днепра под авто обнаружили бомбу: все подробности ЧП

В понедельник, 6 апреля, в центре Днепра обнаружили бомбу под автомобилем.

Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого, когда владелец Honda Accord приехал на шиномонтаж, чтобы сменить резину, сообщает "Днепр оперативный".

Работник мастерской снял колесо и увидел, что к днищу машины прикреплен неизвестный предмет, похожий на взрывчатку. На место происшествие вызвали полицию и пиротехников.

В центре Днепра под авто обнаружили бомбу Сайт Нацполиции

Как установили правоохранители, к автомобилю было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 гр пластида.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены все обстоятельства происшествия.

В центре Днепра под авто обнаружили бомбу Сайт Нацполиции

В центре Днепра под авто обнаружили бомбу Сайт Нацполиции

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