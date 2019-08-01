В Днепре, 1 августа, около 7:00 на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского произошло ДТП с участием маршрутки и легковой машины Hyundai Getz.

Как сообщает Информатор, Mercedes Sprinter перевернуло на бок. Более 10 человек госпитализировано (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, за легковушкой была погоня, так как водитель находился в нетрезвом состоянии.

Водитель Hyundai не справился с управлением своей машины и влетел в маршрутку №157, которая ехала по направлению в центр города.

ДТП с маршруткой Информатор

В маршрутке в момент ДТП находились около 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. Травмы пассажиров в основном легкие — ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.

Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало — по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые.

Сейчас на месте аварии движение затруднено. Работают регулировщики. Полиция выясняет все обстоятельства.

ДТП с маршруткой и машиной Информатор

ДТП с маршруткой и машиной Информатор

ДТП с маршруткой и машиной Информатор

ДТП с маршруткой и машиной Информатор

ДТП с маршруткой и машиной Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15-летний пьяный водитель устроил гонки с патрульными.

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