В центре Днепра накрыли бордель: опубликованы фото и видео

В центре Днепра оборудовали съемные квартиры для предоставления секс-услуг. Сеть борделей накрыли 6 декабря во время обысков.

Через интернет и среди знакомых сутенерши находили молодых девушек, у которых были трудности с деньгами, и вербовали их для занятия проституцией. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре накрыли сеть борделей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Клиентов для борделя находили также с помощью интернета. За час еротических услуг мужчина должен был заплатить от 800 до нескольких тысячь гривен. Большую часть заработка девушки отдавали сутенершам.

Во время обысков в квартирах находились три организаторши секс-бизнеса и 9 работниц. Женщинам грозит до двух лет ограничения свободы.

В Днепре накрыли сеть борделей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре накрыли сеть борделей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре накрыли сеть борделей Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили. Однако это не мешало мужчине все эти годы представляться полицейским.

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