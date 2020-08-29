В центре Днепра мужчина устроил драку и разбил патрульное авто. Видео

В центре Днепра мужчина устроил драку и разбил патрульное авто. media.publika.md

В субботу утром, 29 августа, в Днепре на Европейской площади нетрезвая компания мужчин устроила драку с группой иностранцев.

Конфликт между выпившими горожанами и тремя гостями Днепра начался по неизвестной причине. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, передает "Днепр оперативный".

Патрульные разняли дерущихся мужчин, однако один из днепрян никак не реагировал на замечания правоохранителей. В ответ он начал нецензурно ругаться и угрожать полицейским физической расправой и убийством.

Сотрудники полиции задержали нарушителя порядка. Когда хулигана пытались посадить в патрульное авто, он разбил головой стекло транспортного средства. При этом сам мужчина никаких травм не получил.

Правоохранители доставили горожанина в отделение полиции для разбирательства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер за рулем авто и врезался в дерево. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

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