В понедельник, 24 февраля, в Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили мужчину, который лежал на тротуаре и не подавал признаков жизни.

По словам свидетелей, самочувствие пешехода резко ухудшилось, и он упал замертво. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает Информатор.

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих Коллаж

Сообщение в полицию поступило около 10:20. По адресу прибыли патрульные и "скорая". Спасать мужчину было слишком поздно – смерть наступила мгновенно.

Личность умершего установили его родственники. По предварительной информации, у него произошел отрыв тромба.

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В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих Информатор

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих Информатор

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде местная жительница сбросилась с моста в реку на глазах у 16-летнего парня. Подросток пытался отговорить женщину от суицида, однако предотвратить трагедию ему не удалось. На момент прибытия спасателей она была уже мертва.

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