Главная Новости
24 февраля • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

В центре Днепра мужчина скончался на глазах у прохожих. Фото 18+

934
Читать материал на украинском

В понедельник, 24 февраля, в Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили мужчину, который лежал на тротуаре и не подавал признаков жизни.

По словам свидетелей, самочувствие пешехода резко ухудшилось, и он упал замертво. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает Информатор.

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

Коллаж

Сообщение в полицию поступило около 10:20. По адресу прибыли патрульные и "скорая". Спасать мужчину было слишком поздно – смерть наступила мгновенно.

Личность умершего установили его родственники. По предварительной информации, у него произошел отрыв тромба.

Внимание! Фото 18+

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

Информатор

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

Информатор

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

В Днепре мужчина скончался на глазах у прохожих

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде местная жительница сбросилась с моста в реку на глазах у 16-летнего парня. Подросток пытался отговорить женщину от суицида, однако предотвратить трагедию ему не удалось. На момент прибытия спасателей она была уже мертва.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги