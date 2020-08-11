В центре Днепра мужчина пытался похитить 16-летнюю девушку

В понедельник вечером, 10 августа, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, 125 57-летний мужчина пытался силой увезти с собой 16-летнюю девушку.

Нападавший предлагал девочке-подростку поехать к нему домой. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Днепр оперативный".

Мужчина, находясь за рулем Chevrolet Aveo, проезжал возле тротуара, по которому шла девушка. Гражданин начал приставать к несовершеннолетней днепрянке и предлагал ей поехать с ним, на что та ответила отказом. После этого мужчина вышел из авто, силой затащил подростка в салон и попытался уехать.

Прохожий, который заметил, что происходит, попытался остановить машину и вызвал на место патрульных. Их опередили сотрудники полиции охраны, которые задержали правонарушителя. В крови мужчину обнаружили 2,19 промилле алкоголя.

На место происшествия прибыли следователи. В салоне авто в ходе обыска нашли слип-пакет с синими таблетками, похожими на наркотики. Вещество отправили на экспертизу, а водителя доставили в отделение полиции для разбирательства.

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