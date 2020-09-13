В центре Днепра мужчина погиб от ножа знакомого

В воскресенье, 13 сентября, в Днепре на Европейской площади конфликт между двумя мужчинами закончился смертью одного из них.

Трагический случай произошел около 1:30. Об этом сообщает Информатор.

В полицию о случившемся сообщила жена потерпевшего. По словам днепрянки, на ее 39-летнего мужа набросился вооруженный мужчина. Он нанес горожанину два удара ножом в грудь.

На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая". Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть мужчины.

Нападавшего задержали. Очевидцы утверждают, что участники конфликта были знакомы друг с другом и поссорились из-за женщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!