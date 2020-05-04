В центре Днепра Mercedes влетел в ограждение метро и перекрыл проспект. Фото

Карина Бондаренко Происшествия 14:44, 4.05.2020

В понедельник, 4 мая, на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре микроавтобус Mercedes въехал в бетонное ограждение метро и перекрыл проезд.

По предварительной информации, авария произошла из-за неосторожности водителя. В происшествии никто не пострадал, сообщает "Информатор".

Правоохранители выставили конусы на проспекте, регулируют движение вручную и направляют авто в объезд.

ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор
ДТП в центре Днепра
Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине в ночном ДТП с грузовиком 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка легковушки погибли на месте.

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Днепр Происшествия

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