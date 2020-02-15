В центре Днепра маршрутка с пассажирами врезалась в джип: момент попал на видео

В центре Днепра на съезде с Нового моста водитель маршрутки протаранил бок автомобиля Honda.

Как оказалось, водитель маршрутки решил выполнить маневр, но не учёл скорость движения Honda. Об этом сообщил Днепр оперативный.

Маршрутка ударила машину в бок, и остановился посреди дороги. После столкновения пассажиры вышли из маршрутки и начали перебегать дорогу, не смотря на поток машин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Камчатской столкнулось несколько автомобилей. В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу.

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