В центре Днепра из-под земли забил фонтан: дома вокруг остались без воды

На проспекте Александра Поля в Днепре произошел прорыв водопроводной трубы.
В связи с этим из-под земли начала бить вода, передает "Информатор".
В центре Днепра прорвало трубу
Информатор
Фонтан образовался возле дома №59, вода начал стекать от проспекта Поля до улицы Ульянова.
В настоящее время на место аварии прибыли сотрудники коммунальных служб и начали ремонт труб подачи холодной и горячей воды.
В некоторых домах пришлось отключить воду
Информатор
Ремонт может занять несколько часов
Информатор
Для этого в упомянутом доме, а также в соседних домах перекрыли воду.
Возобновление подачи воды ожидается ориентировочно через 3-4 часа.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 августа, с 9:00 до 21:00 отключат воду на нескольких улицах.
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