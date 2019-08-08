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В центре Днепра из-под земли забил фонтан: дома вокруг остались без воды

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На проспекте Александра Поля в Днепре произошел прорыв водопроводной трубы.

В связи с этим из-под земли начала бить вода, передает "Информатор".

В центре Днепра прорвало трубу

В центре Днепра прорвало трубу

Информатор

Фонтан образовался возле дома №59, вода начал стекать от проспекта Поля до улицы Ульянова.

В настоящее время на место аварии прибыли сотрудники коммунальных служб и начали ремонт труб подачи холодной и горячей воды.

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В некоторых домах пришлось отключить воду

В некоторых домах пришлось отключить воду

Информатор

Ремонт может занять несколько часов

Ремонт может занять несколько часов

Информатор

Для этого в упомянутом доме, а также в соседних домах перекрыли воду.

Возобновление подачи воды ожидается ориентировочно через 3-4 часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 августа, с 9:00 до 21:00 отключат воду на нескольких улицах.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ авария
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