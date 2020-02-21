В центре Днепра грузовик переехал мужчину: жуткое видео 18+

В пятницу, 21 февраля, в центре Днепра грузовик переехал человека. Мужчине раздробило ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобиль сбил пострадавшего и протащил под колесами еще несколько метров. Авария произошла на пересечении улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Дмитрия Яворницкого, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

На вид мужчине около 50-60 лет. ДТП произошло когда пострадавший попрошайничал на дороге. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и подлез под кабину грузовика.

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В Днепре грузовик переехал мужчину Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ирпене в среду, 19 февраля, легковое авто возле остановки сбило двух девушек 17 и 18 лет, которые перебегали дорогу.

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