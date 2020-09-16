В центре Днепра автобус насмерть переехал женщину. Фото и видео 18+

В среду, 16 сентября, в Днепре на пересечении улицы Андрея Фабра и проспекта Дмитрия Яворницкого автобус маршрута №113 переехал женщину-пешехода.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии. Об этом сообщает Информатор. Внимание! Фото и видео 18+

Предварительно, автобус поворачивал на проспект Яворницкого в сторону центра. В это время женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Водитель "Эталона" не заметил пешехода на проезжей части. В результате автобус переехал горожанку передними колесами.

На место прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и следователь по ДТП. Все детали произошедшего выясняются. Проезд по проспекту Яворницкого в сторону центра временно затруднен.

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