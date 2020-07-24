В центре Днепра авария заблокировала движение трамваев. Фото

Происшествия 10:00, 24.07.2020

В пятницу, 24 июля, в Днепре на пересечении улиц Короленко и Святослава Храброго случилось ДТП.

Около 7:45 на перекрестке столкнулись автомобили ЗАЗ "Таврия" и Toyota. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, ЗАЗ двигался по улице Короленко в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Toyota ехала по улице Святослава Храброго по направлению к проспекту Пушкина. Чтобы избежать столкновения с "Таврией", водитель Toyota вывернул влево. Несмотря на это, ЗАЗ и Toyota все же столкнулись, иномарка оказалась на трамвайных путях.

В центре Днепра авария заблокировала движение трамваев
Информатор

В результате ДТП было заблокировано движение трамваев в сторону жилмассива Западный. Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, электротранспорт снова запустили в 8:15.

В центре Днепра авария заблокировала движение трамваев
Департамент транспорта горсовета Днепра

На месте аварии работали сотрудники полиции. Из людей в ДТП никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине перевернулся трактор с подростками, 16-летний парень погиб на месте.

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