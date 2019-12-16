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16 декабря • обновлено в 17:04
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София Ковнир

В тапочках и легкой одежде: в Днепре всю ночь искали детей, сбежавших из интерната

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В Днепре 15 декабря трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации.

Происшествие случилось около 22 часов вечера. Полицейские всю ночь искали ребят с помощью кинологов со служебными собаками, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

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В Днепре сбежали подростки

В Днепре сбежали подростки

Первый Запорожский

Как стало известно, подростки покинули центр реабилитации в комнатных тапочках и легкой одежде. Денег и мобильных телефонов с собой не имели.

Полицейские сразу установили родственные и дружеские связи беглецов и начали проверку их возможных маршрутов. Также они проверили заброшенные здания, вокзалы, торгово-развлекательные заведения с круглосуточным режимом работы.

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Около пяти часов утра 16 декабря правоохранители нашли детей на территории Шевченковского района. По словам мальчиков, побег они спланировали заранее, однако думали вернуться в центр реабилитации.

Отметим, что за время отсутствия дети жертвой преступления не стали. Для недопущения в дальнейшем таких случаев полицейские провели с ними профилактическую беседу и вернули в учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре студент-иностранец устроил пьяный дебош в общежитии №2 Металлургической академии.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
дети полиция
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