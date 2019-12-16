В Днепре 15 декабря трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации.

Происшествие случилось около 22 часов вечера. Полицейские всю ночь искали ребят с помощью кинологов со служебными собаками, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре сбежали подростки Первый Запорожский

Как стало известно, подростки покинули центр реабилитации в комнатных тапочках и легкой одежде. Денег и мобильных телефонов с собой не имели.

Полицейские сразу установили родственные и дружеские связи беглецов и начали проверку их возможных маршрутов. Также они проверили заброшенные здания, вокзалы, торгово-развлекательные заведения с круглосуточным режимом работы.

Около пяти часов утра 16 декабря правоохранители нашли детей на территории Шевченковского района. По словам мальчиков, побег они спланировали заранее, однако думали вернуться в центр реабилитации.

Отметим, что за время отсутствия дети жертвой преступления не стали. Для недопущения в дальнейшем таких случаев полицейские провели с ними профилактическую беседу и вернули в учреждение.

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