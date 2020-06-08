В Таиланде расследуют смерть журналистки из Днепра Ольги Фроловой. Девушка проживала там вместе с мужем и сыном последние шесть лет.

В конце мая Ольга исчезла, оставив супругу прощальное сообщение. Пропавшую днепрянку нашли мертвой, сообщил на своей странице в Facebook ее муж Дмитрий Фролов.

По словам мужчины, несмотря на то, что в поисках были задействованы полицейские, их работа была малоэффективной. На заявление правоохранительные органы отреагировали не сразу.

В Таиланде умерла журналистка из Днепра Facebook/Димас Фролов

"Отвечая на вопросы полицейских в участке, я наконец-то увидел их заинтересованность в том, чтобы разобраться, что произошло. Совсем не так, когда я пришёл с заявлением о пропаже. За более, чем неделю ее поисков максимум, что они сделали – это проверили ее имя по базам", – написал Фролов.

Бездыханное тело Ольги нашли 7 июня. Идентифицировать личность удалось по личным вещам умершей, так как труп был практически неузнаваемым.

"Когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", – рассказал мужчина.

На данный момент проходит расследование всех обстоятельств смерти молодой журналистки. Ее муж предполагает, что это было самоубийство.

"Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", – написал Дмитрий.

Известно, что накануне своего исчезновения Ольга закончила работу над украиноязычной книгой. Она получила название "Уроборос". Об этом она известила в своем последнем сообщении мужу 24 мая.

"Я все-таки это накорябала, аж не верится. Спасибо, что терпели меня", – написала Ольга.

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