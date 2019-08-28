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В секонд-хенде Днепра произошла массовая потасовка. Видео

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В Днепре 27 августа в одном из магазинов секонд-хенда произошла драка.

Как стало известно, парень хотел украсть вещь, но его поймал охранник. Об этом OBOZREVATEL узнал в Telegram-канале"Hyevuy_Dnepr" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Драка в магазине

Драка в магазине

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Так, при выходе из магазина охрана задержала молодого парня, который не заплатил за одежду. Он отказался отдавать ее и на помощь позвал своих друзей.

После этого парни набросились на охранника и завязалась драка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре подростки жестоко избили мужчину: всплыли скандальные подробности.

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Место
Украина Днепр
Теги
Драка секонд-хенд
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