В салоне были дети: в Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре 27 августа Daewoo Lanos "влетел" в ВАЗ-2109 с двумя детьми в салоне.

ДТП произошло на улице Троицкой около 20:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что водитель Daewoo двигался вверх по Троицкой. На пересечении с улицей Святослава Храброго вылетел ВАЗ, не уступив дорогу иномарке. От удара "девятка" перевернулась на бок. В салоне находилась семья с двумя детьми.

В результате столкновения никто не пострадал. Пассажиры отделались лишь ссадинами и синяками.

На месте происшествия работали полиция и два экипажа скорой помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Тернополем случилось жуткое ДТП. Ужасная авария произошла с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте погибли многодетные отец и мать.

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