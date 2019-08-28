В салоне были дети: в Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре 27 августа Daewoo Lanos "влетел" в ВАЗ-2109 с двумя детьми в салоне.
ДТП произошло на улице Троицкой около 20:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре произошло ДТП с переворотом
Коллаж
Известно, что водитель Daewoo двигался вверх по Троицкой. На пересечении с улицей Святослава Храброго вылетел ВАЗ, не уступив дорогу иномарке. От удара "девятка" перевернулась на бок. В салоне находилась семья с двумя детьми.
В результате столкновения никто не пострадал. Пассажиры отделались лишь ссадинами и синяками.
На месте происшествия работали полиция и два экипажа скорой помощи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Тернополем случилось жуткое ДТП. Ужасная авария произошла с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте погибли многодетные отец и мать.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!