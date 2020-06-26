В результате ДТП в центре Днепра пострадал велосипедист. Фото

В пятницу, 26 июня, в Днепре на перекрестке улиц Чернышевского и Гоголя 25-летний велосипедист врезался в Chevrolet Aveo.

Водитель двухколесного, который двигался по тротуару по улице Чернышевского, не успел затормозить, когда авто начало поворачивать на улицу Гоголя. В результате парень на полной скорости влетел в задний бампер иномарки, сообщает Информатор.

Велосипедиста с травмой плеча госпитализировали в городскую больницу №16. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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