В результате ДТП в центре Днепра пострадал велосипедист. Фото
ДТП в Днепре
В пятницу, 26 июня, в Днепре на перекрестке улиц Чернышевского и Гоголя 25-летний велосипедист врезался в Chevrolet Aveo.
Водитель двухколесного, который двигался по тротуару по улице Чернышевского, не успел затормозить, когда авто начало поворачивать на улицу Гоголя. В результате парень на полной скорости влетел в задний бампер иномарки, сообщает Информатор.
Велосипедиста с травмой плеча госпитализировали в городскую больницу №16. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
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