В Польше умер заробитчанин с Днепропетровщины: семья не может забрать тело

В Польше умер заробитчанин из Днепропетровщины

В Польше на заработках умер 32-летний украинец, житель поселка городского типа Петриковка Днепропетровской области Роман Земляной.

На протяжении длительного времени мужчина страдал сахарным диабетом, а незадолго до смерти его состояние значительно ухудшилось. Родственники предполагают, что Роман не смог самостоятельно сделать инъекцию инсулина, сообщила на своей странице в Facebook знакомая семьи Анастасия Подгорная.

У него осталась жена Виктория и двое маленьких детей – 8-летний Назар и 6-летняя Александра.

Чтобы доставить Романа домой, необходима большая сумма денег. Для его семьи она практически неподъемная.

Все неравнодушные могут помочь семье в сборе денег, переведя посильную сумму на карту ПриватБанка:

5168 7573 3420 7745 (Маркияненко Дмитрий – брат Виктории).

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