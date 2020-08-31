В поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски. Видео

В городе Кривой Рог Днепропетровской области пассажир поезда № 76 до Киева устроил скандал из-за необходимости надеть маску.

У входа в вагон проводники попросили мужчину и его жену, которые вместе с двухмесячным ребенком направлялись в столицу, надеть защитные маски. Криворожанин принципиально отказался это делать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина утверждал, что требование надеть маску нарушает его личную свободу и права, а окружающие, по его словам, сошли с ума. При этом он заявлял, что пандемия коронавируса, из-за которой и ввели такое карантинное ограничение – выдумка, так как он не видел ни одного заболевшего.

Бригада поезда отказывалась пускать семью внутрь без масок и температурного скрининга. Тогда криворожанин начал угрожать "Укрзалізниці" судом. Мужчина сказал, что отсудит у предприятия крупную сумму и будет требовать, чтобы в случае отказа в поездке ему предоставили билеты на поезд более высокого класса.

"Я буду заходить в вагон по своей воле, потому что я хочу зайти, я купил билет – я оплатил больше тысячи гривен за это купе. Я сейчас сюда зайду и вы мне не сможете ничего сделать. Применить ко мне силу вы тоже не сможете", – говорил мужчина.

Спустя некоторое время гражданин начал заявлять, что у него якобы аллергия на маску и несмотря на все просьбы он ее не наденет. В итоге проводник согласилась закрыть глаза на нарушение и разрешила мужчине и его жене не надевать маски, а зайти в вагон, держа средства индивидуальной защиты в руках.

Как отметил автор видео в его описании, в самом поезде во время движения все ходят без масок, обязательны они только на входе.

"Так мы боремся с коронавирусом в Украине, которого никто еще не увидел", – резюмировал скандальный пассажир. В конце ролика он заявил, что таким образом борется с системой.

Напомним, что в период карантина все пассажиры и сотрудники "Укрзалізниці"обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер обеспечивает бригада поезда, которая в случае выявления нарушений может обратиться за помощью к Национальной полиции Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд из Днепра. Состав №828/827 будет курсировать до Кривого Рога и обратно.