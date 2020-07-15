В поезде Киев-Кривой Рог регулярно грабят пассажиров: что известно

В поезде 076 Киев-Кривой Рог орудуют серийные воры. Жертвами грабителей постоянно становятся пассажиры.

Несколько дней назад в поезде, который выехал из столицы, обокрали троих людей. Такой инцидент – далеко не первый за последнее время, сообщила на своей странице в Facebook пострадавшая криворожанка Инна Новицкая.

Работает преступная группа в районе города Знаменка Кировоградской области. Злоумышленники заходят в поезд ночью по билетам под видом обычных пассажиров. Пока люди в вагоне спят, они забирают все ценное, что могут найти. Закрытые на замок двери купе не спасают пассажиров – грабители умеют их открывать.

Только из одного вагона воры вынесли два мобильных телефона, а также сумку с документами и деньгами. Имена злоумышленников известны из билетов, которые они предъявили проводнику: Даниленко Александр, Стригун Михаил, Литвиненко Александр. При этом не исключено, что проездные талоны они могли приобрести по поддельным документам.

"Действия проводников были как у малых детей, которые сами не знают, что делать. Начальник поезда также абсолютно вела себя бестолково. Все заключалось в оханье и аханье", – пишет потерпевшая.

Местные правоохранители посоветовали пострадавшим обратиться в отделение полиции уже по прибытию поезда в Кривой Рог. Несмотря на это, одна из пассажирок, у которой украли телефон, написала заявление по факту ограбления прямо на месте.

То, что этот случай – не единичный, подтверждают пользователи Facebook в комментариях под постом пострадавшей:

"У меня тоже есть пару знакомых которые лишились кошельков именно в этом поезде", – пишет Ольга Токарева.

"Уже второй знакомый за месяц. При чем, воруют и в купе, и в СВ", – отметила Виктория Косовщук.

В поезде Киев-Кривой Рог регулярно грабят пассажиров Facebook/Inna Novickaya

В поезде Киев-Кривой Рог регулярно грабят пассажиров Facebook/Inna Novickaya

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