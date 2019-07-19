В Петропавловском районе мужчина зарезал знакомого и сам вызвал полицию

В одном из сел Петропавловского района Днепропетровской области молодой мужчина зарезал своего знакомого и вызвал полицию.

Ссора произошла во время застолья, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Орудие убийства Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"18 июля около 21:30 в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Петропавловского района произошло убийство. На месте происшествия на остановке общественного транспорта полицейские обнаружили мужчину, который сообщил, что убил знакомого", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, 18-летний парень зашел к своему знакомому из соседнего села. Пострадавший находился в том же доме.

Во время застолья произошла ссора, в ходе которой молодой мужчина схватил нож и нанес потерпевшему 15 ударов в грудь.

После этого он вызвал полицейских и признался в содеянном.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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