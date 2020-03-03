В Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины. Фото

Во вторник, 3 марта, в городе Павлоград Днепропетровской области загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Сташкова.

В результате происшествия погибли две женщины. Мужчину, который также оказался в огненной ловушке, успели спасти пожарные, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник на третьем этаже многоэтажки. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар в Павлограде КЕКС

Огонь удалось полностью ликвидировать лишь спустя полчаса. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Павлограде ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в результате пожара погиб мужчина. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара.

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