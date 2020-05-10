В Павлограде мужчина сгорел в собственной квартире. Фото с места ЧП

В субботу, 9 мая, в Павлограде Днепропетровской области в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Днепровской.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что из закрытой квартиры на пятом этаже ощущается резкий запах продуктов горения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли дверь квартиры. На кухне наблюдались следы пожара, но открытого пламени не было. В ванной комнате было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.

Мужчина сгорел в собственной квартире Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Мужчина сгорел в собственной квартире Пресс-служба ГСЧС в Днепропетроской области

В результате пожара также были повреждены вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сгорел дотла склад сортировки вторсырья. Перед пожаром возле ангара заметили мужчин, которых подозревают в поджоге.