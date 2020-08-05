В парке Кривого Рога нашли тело полураздетого парня. Фото 18+

В среду, 5 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в парке возле улицы Груни Романовой обнаружили бездыханное тело парня.

На нем была рваная футболка и приспущенные штаны. Об этом сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+

Правоохранители быстро установили личность умершего. Известно, что ему было около 20 лет. Следов насильственной смерти на теле парня не выявили.

В парке Кривого Рога нашли тело полураздетого парня Первый городской

В парке Кривого Рога нашли тело полураздетого парня Первый городской

В парке Кривого Рога нашли тело полураздетого парня Первый городской

По словам очевидицы, утром две женщины били молодого человека по щекам, пытаясь привести его в чувства. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "прокатил" зажатого дверью пассажира с инвалидностью.