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4 марта • обновлено в 16:49
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/ Происшествия

В общежитии Днепра при загадочных обстоятельствах умер студент

1.1т
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В среду, 4 марта, в Днепре в общежитии Высшего профессионального училища №17 обнаружили труп несовершеннолетнего студента.

Парень без признаков жизни лежал на полу возле двери собственной комнаты. На место вызвали медиков и полицию, сообщает Информатор.

Как выяснилось, 17-летний умерший родом из Павлограда. При осмотре на его теле выявили кровоподтеки в районе носа. Явных следов насилия не нашли.

В общежитии Днепра умер студент

В общежитии Днепра умер студент

Коллаж

Детали происшествия будут устанавливать правоохранители, на месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 части 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Белобожница Тернопольской области похоронили 20-летнего Тараса Коваля. Студент стоматологического факультета Ивано-Франковского медицинского университета исчез 3 февраля в Ивано-Франковске. А спустя три дня его нашли мертвым в Киеве.

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Место
Украина Днепр
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