В Новомосковске мужчина после ссоры выстрелил сопернику в лицо

В городе Новомосковск Днепропетровской области 1 марта конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.

Нападающий из пистолета выстрелил потерпевшему в лицо, после чего скрылся с места преступления. Все произошло около 00:15 на центральной площади, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

На Днепропетровщине уличная ссора закончилась стрельбой Минск-новости

Правоохранителям за сутки удалось отыскать подозреваемого в нападении. Им оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за кражи, угон автотранспорта и грабеж.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для народного депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова встреча с жителями села Богдановка Днепропетровской области 26 февраля едва не закончилась избиением. Свое недовольство политикой мажоритарщика избиратели сперва выражали словесно, однако вскоре перешли в открытое наступление.

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