В городе Новомосковск Днепропетровской области у заболевшего коронавирусом COVID-19 местного жителя медики несколько дней не могли диагностировать инфекцию.

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Мужчина на протяжении длительного времени не только не получал надлежащего лечения, но и подвергал опасности окружающих, будучи вынужденным скитаться по области в поисках помощи. Диагноз подтвердился лишь с третьей попытки, однако к этому времени горожанин уже несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила знакомая потерпевшего Анна Акавова в Facebook-сообществе "Подслушано Новомосковск (Украина)".

Предварительно, мужчина подхватил инфекцию во время командировки. Работая водителем, он несколько дней разъезжал по стране.

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По возвращении домой у горожанина проявились первые признаки заболевания: слабость, высокая температура и расстройство желудка. Приехавшие на вызов медики "скорой" ограничились жаропонижающим уколом. Не заметив каких-либо улучшений, родственники обратились к семейному врачу.

"Семейный врач назначил дистанционно лечение, выписал направление на флюорографию и сказал идти в городскую больницу на отдельный вход, где ведут прием для таких лиц, которые обращаются с температурой. В очереди были ещё пара таких человек. Они кашляли, чихали. Все без масок! Сделали ему снимок, который ничего не показал. Легкие, сказали, чистые. Назначили антибиотики, противогриппозные препараты и жаропонижающие", – рассказала Акавова.

Последующие два дня состояние больного продолжало ухудшаться. Прописанное лечение не помогало. На дом снова вызвали "скорую". Фельдшер обнаружил у него двустороннее воспаление легких и настоял на госпитализации.

"Забрали в скорую. Поместили его сначала в пульмонологию. Люди,это ужас, а не место! Отношение ужасное. Его шарахались, как прокаженного. Тест никто не делал, сказали, что просто напросто его нет в городе! Привезли его в отделение в 19.00 примерно. Оставили в конце коридора в отдельном боксе. Сделали затем флюорографию. Двухсторонняя пневмония. И это за два дня! Два часа родственники прождали назначение в коридоре. Получив список, бегали по аптекам в поисках лекарств. Две ночные аптеки на город. В одной того не было, в другой того не было. В 22.00 ему только поставили капельницу. За ночь никто ни разу не зашёл и не проверил", – поделилась автор публикации.

На следующий день больному сделали экспресс-тест на коронавирус и взяли анализы для проведения лабораторного теста. Первый показал отрицательный результат. Спустя еще сутки тяжелого мужчину доставили в днепровскую инфекционную больницу №21, где его повторно протестировали на грипп. Когда диагноз снова не подтвердился, горожанина буквально вышвырнули из медучреждения.

"Привезли назад в Новомосковск. Положили его в реанимацию. Отдельное спасибо работникам реанимации за человеческое отношение! Каждый день утром список лекарств (около 1500 обходился). Антибиотики два вида, жаропонижающее, капельницы, перчатки, катетеры, противовирусные. Подключили под аппарат искусственной вентиляции лёгких. Спустя только три дня только пришел результат на коронавирус. Он оказался положительным. В срочном порядке отправили в 21 больницу на Канатную в Днепр", – поделилась участница сообщества.

Скриншот Facebook/"Типичный Новомосковск"

Скриншот Facebook/"Типичный Новомосковск"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской области за последние сутки было проведено 14 исследований на выявление коронавируса. У двоих человек исследования показали положительный результат.

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