В Никополе мужчина до смерти избил своего товарища

София Ковнир Происшествия 17:45, 11.09.2020

В городе Никополь Днепропетровской области между мужчинами произошла драка, в результате которой 43-летний пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу.

От полученных травм мужчина скончался на следующий день, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

9 сентября в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что в реанимационное отделение доставлен мужчина с многочисленными травмами.

Как выяснилось, накануне мужчины отдыхали дома у пострадавшего. Во время употребления алкоголя между ними произошла драка. На следующий день поняв, что пострадавший без сознания, нападающий вызвал скорую и стал скрываться от сотрудников полиции.

Позже правоохранители задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался 29-летний местный житель.

10 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в ночь с 10 на 11 сентября патрульные остановили автомобиль службы такси Bolt. 39-летний мужчина, который был за рулем авто, нарушил правила дорожного движения.

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Днепр Происшествия

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