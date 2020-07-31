В среду, 29 июля, в городе Никополь Днепропетровской области в результате поножовщины пострадал мужчина.

Причиной стычки между двумя горожанами стала ссора из-за женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

34-летний мужчина вечером пришел в гости к своим знакомым. Между хозяином дома и его сожительницей возник конфликт, в который решил вмешаться гость. Никопольчанин схватил нож и ударил им 28-летнего пострадавшего.

В Никополе двое мужчин устроили поножовщину из-за женщины Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Раненого мужчину госпитализировали в больницу. Медики оказали потерпевшему необходимую помощь.

Правоохранители задержали нападавшего. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Согласно ст. 121 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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