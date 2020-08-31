В Никополе девочки-подростки жестоко избили школьницу. Видео 18+

В Никополе девочки-подростки жестоко избили школьницу.
В городе Никополь Днепропетровской области подростки напали на девочку и избили ее.
Видео происшествия они сами опубликовали на своей странице в социальной сети, передает ОО "Прихист" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, на видео видно, как компания несовершеннолетних подростков напала на девочку. Одна из них повалила пострадавшую на пол и продолжила бить ее кулаками по голове.
В этот момент другие девочки также нанесли несколько ударов школьнице – по спине и животу.
Отметим, что видео момента избиения сами школьницы опубликовали на своей странице в Instagram.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепропетровской области группа байкеров сбросила сторожа с Никопольского моста.
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