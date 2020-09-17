В Никополе 18-летний парень до смерти избил мужчину

В городе Никополь Днепропетровской области полиция задержала 18-летнего парня, который до смерти избил местного жителя.

Во время конфликта на почве употребления алкоголя один из мужчин ударил несколько раз другого по голове, от полученных травм пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение больницы доставили мужчину с телесными повреждениями.

Как выяснили полицейские, пострадавший отдыхал в кафе, где в то же время находился 18-летний подозреваемый. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой парень нанес тяжкие телесные повреждения 31-летнему пострадавшему.

Отметим, что нападающего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. На данный момент досудебное расследование продолжается.

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