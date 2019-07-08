В "Нафтогазе" предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Днепропетровщине

Решение Каменского городского совета о передаче имущества коммунального предприятия "Теплосети" в пользу третьего лица поставило под угрозу начало отопительного сезона.

Город Каменское Днепропетровской области должен "Нафтогазу" 150 миллионов гривен, сообщает УНН.

Между "Нафтогазом" и АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" действуют договоры о реструктуризации долга за потребленный газ. Поручителем по ним выступало КП "Теплосети", которое в результате решения горсовета не сможет выполнять свои обязательства.

Каменское может остаться без отопления коллаж

"Нафтогаз" призвал Каменской городской совет как можно быстрее принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать кризисной ситуации при прохождении отопительного сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре предупредили об отключении света 9 июля. Электроэнергии не будет в четырех районах.

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