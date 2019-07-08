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В "Нафтогазе" предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Днепропетровщине

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Решение Каменского городского совета о передаче имущества коммунального предприятия "Теплосети" в пользу третьего лица поставило под угрозу начало отопительного сезона.

Город Каменское Днепропетровской области должен "Нафтогазу" 150 миллионов гривен, сообщает УНН.

Между "Нафтогазом" и АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" действуют договоры о реструктуризации долга за потребленный газ. Поручителем по ним выступало КП "Теплосети", которое в результате решения горсовета не сможет выполнять свои обязательства.

Каменское может остаться без отопления

Каменское может остаться без отопления

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"Нафтогаз" призвал Каменской городской совет как можно быстрее принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать кризисной ситуации при прохождении отопительного сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре предупредили об отключении света 9 июля. Электроэнергии не будет в четырех районах.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
НАК "Нафтогаз"Днепрдолги
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