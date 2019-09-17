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17 сентября • обновлено в 17:28
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В Кривом Роге женщина цинично обокрала детей

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В Кривом Роге Днепропетровской области 16 сентября полицейские задержали женщину, которая обокрала детскую раздевалку в центре внешкольного образования.

Злоумышленница похитила технику, деньги и парфюм. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром женщина обокрала детей

Под Днепром женщина обокрала детей

Seldon.News

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Кража произошла в начале сентября в Центрально-Городском районе. 34-летняя жительница Кривого Рога зашла в центр внешкольного образования под предлогом, что ей нужно в уборную. Получив доступ к детской раздевалке, женщина вытащила из детских вещей 3 мобильных телефона, 350 гривен, повербанк и духи, после чего скрылась с места преступления.

В Кривом Роге женщина обокрала детскую раздевалку

В Кривом Роге женщина обокрала детскую раздевалку

ГУНП в Днепропетровской области

Часть похищенных вещей женщина успела продать. 16 сентября правоохранители задержали вероятную воровку. Духи и повербанк правоохранители изъяли и вернули владельцам.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мать держала младенца в невыносимых условиях. Девочку с пьяной матерью нашли в грязной квартире. Малышку забрали врачи для проверки состояния здоровья.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины образование расследование
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В Кривом Рогу все такие!
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