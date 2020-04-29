В Кривом Роге женщина погибла при пожаре в собственном доме. Фото с места ЧП

В среду, 29 апреля, в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.

Из пылающего помещения не успела выбраться его 44-летняя владелица. Ее бездыханное тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и крышу дома. Общая площадь пожара составила 36 кв. метров. 10 чрезвычайников тушили его на протяжении часа.

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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